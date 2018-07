Adolescenti a rischio «Il Comune riattivi subito il servizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIO A RISCHIOPORDENONE L'amministrazione comunale riattivi immediatamente il Progetto Top per i circa quattro mesi necessari per la pubblicazione del bando e l'attivazione del nuovo servizio: è la richiesta che arriva da Mario Bianchini (Il Fiume) e Daniela Giust (Pd) a nome dell'intero centrosinistra, a una settimana da quando il caso è stato sollevato in Consiglio comunale e dopo che nel frattempo niente si è mosso.IL PROGETTOIl progetto Top (Teen opportunities project) è da anni uno dei fiori all'occhiello dei servizi sociali...