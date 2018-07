Adesioni ai centri estivi, i numeri sono da tutto esaurito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE Con le feste aperte alle famiglie, in programma oggi, si avviano a conclusione il Punto Verde e il Centro Estivo, promossi dall'amministrazione comunale, che hanno segnato il tutto esaurito per ogni ordine di età e per tutti i cicli proposti, come sottolinea l'assessore alle politiche per i giovani Ruggero Spagnol. In particolare il punto verde situato nella struttura della scuola dell'infanzia Meneghini, gestito dalla cooperativa Ascaretto la quale con questa edizione conclude il triennio di aggiudicazione, rivolto ai bimbi dai 3 ai 6...