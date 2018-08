Addio Festa dell'Unità, c'è la cena democratica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICA SENZA FESTEPORDENONE Un tempo le feste di partito servivano anche - se non soprattutto - a rimpinguare le case dei partiti. Era anche attraverso i festival estivi che le forze politiche raccoglievano preziosi finanziamenti. Oggi le casse dei partiti sono vuote. Tanto che non si riesce nemmeno più a organizzare le feste. E così i partiti sono stati, sempre di più negli ultimi anni, costretti a tagliare programmi e abolire gli eventi. In particolare il Pd - erede dei due grandi partiti di massa, il Pci e la Dc che organizzavano...