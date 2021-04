Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOPORDENONE Una vita per la scuola e per la famiglia. Sabato è mancata la maestra Franca Milani, vedova Sciola, storica docente della scuola pordenonese Gabelli che ha educato con gioia e passione tante generazioni di alunni.Classe 1928, la maestra Milano ha trascorso una lunga vita dividendosi tra scuola e famiglia. Animata da grande passione per il suo lavoro, ha sempre messo in primo piano ogni bambino che entrava nella sua classe,...