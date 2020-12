SACILE

Il sacilese Raffaele Bazzicalupo aveva 34 anni e prestava servizio nel 187° reggimento della Folgore. È mancato il giorno di Natale, dopo aver lottato sei anni con grande dignità e coraggio contro il male che lo aveva aggredito.

Figlio di un militare - Francesco Bazzicalupo - aveva la passione del volo. Sognava di indossare la divisa dei paracadutisti e c'era riuscito. Dopo i primi mesi in servizio alla caserma Slataper, era stato trasferito a Livorno, dove i commilitoni lo ricordano con affetto. «Ha sofferto e lottato fino all'ultimo, in silenzio, con disciplina e onore: da vero paracadutista - scrivono sui social - Raffaele ha raggiunto quell'angolo di cielo più alto e ci stringiamo simbolicamente alla famiglia».

A Sacile lascia nel dolore i genitori, la sorella e la sua compagna di vita, Irene Bagnoli. Per ricordarlo gli amici hanno organizzato una raccolta di fondi sulla piattaforma gofundme con l'obiettivo di raccogliere 5mila euro (gf.me/u/zdsknr è il link per accedere). Il ricavato - sono già stati versati oltre 3.500 euro - verrà devoluto all'ospedale dove è stato seguito durante la sua malattia: il Cro di Aviano.

Raffaele Bazzicalupo viene ricordato da familiari e amici come una giovane buono e altruista, sempre disponibile, molto stimato e apprezzato nel reggimento in cui prestava servizio. Il funerale sarà celebrato mercoledì 30 dicembre, alle 11, nella chiesa San Michele Arcangelo a Sacile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA