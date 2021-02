LUTTO

PORDENONE Il Comune di Pordenone in lutto per il funzionario Loris Canale, scomparso ieri a soli 56 anni. Canale è morto ieri mattina all'ospedale di Trieste, dove era stato ricoverato prima di Natale per sottoporsi a un intervento al cuore. L'operazione era tecnicamente riuscita, ma in seguito era stato colpito da un ictus, che lo ha portato al coma irreversibile e poi al decesso.

LASCIA TRE FIGLI

Separato, Loris Canale lascia tre figli. Laureato in Scienze politiche, Canale ha lavorato in municipio per quasi 35 anni, da quando nel 1986 era stato assunto nel servizio Contabilità, Settore Finanze e bilancio. Dal giugno del 2006 era responsabile dell'Unità organizzativa complessa Controlli interni, nello staff della Direzione generale. Nel corso degli anni è stato anche Responsabile della posizione organizzativa dell'Unità operativa Sistemi informativi e ha curato fra l'altro il progetto relativo alla pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti.

I RICONOSCIMENTI

Ha anche ottenuto diverse importanti citazioni e riconoscimenti per il suo lavoro, fra i quali nel 2002, una lettera di encomio dell'allora sindaco Sergio Bolzonello. «Una persona veramente per bene lo ricorda il sindaco Alessandro Ciriani - un uomo d'altri tempi, cordiale, educato, un grande professionista. La sua scomparsa rappresenta una perdita notevole: perdiamo una persona irreprensibile, difficile da sostituire dal punto di vista delle competenze. E anche un uomo di grande discrezione e riserbo, che non amava la visibilità: uno di quei funzionari pubblici dei quali ci sarebbe bisogno in tutti gli uffici».

«È una persona con la quale ho lavorato benissimo concorda Mariacristina Burgnich, assessore al Bilancio e al Personale - sempre disponibile, pronto a lavorare anche il sabato e la domenica, con una professionalità riconosciuta anche a livello extraregionale. Mancherà molto a tutti e ancora di più a me». Dal canto suo, il consigliere comunale Nicola Conficoni, sottolinea di aver avuto «il piacere di conoscerlo e apprezzarlo durante la mia esperienza di assessore all'Ambiente. Dopo Maurizio Bianchet, un'altra grave perdita per il Comune di Pordenone, di cui Loris guidava con competenza e autorevolezza il controllo di gestione, serio, preciso, appassionato del suo lavoro, nessuno come lui padroneggiava i numeri del municipio, dando un insostituibile contributo all'elaborazione di strategie e iniziative volte a migliorare i servizi ai cittadini. Porto con me il ricordo di una persona gentile, mite e preparata, con la quale era un piacere collaborare».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA