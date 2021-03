LUTTO

PORDENONE È scomparso Felice Cavallini nel giorno del suo settantatreesimo compleanno, un combattente nato che ha lottato per anni contro un male feroce, dispensando a quanti hanno avuto modo di incrociare la sua strada, consigli preziosi. Perché Cavallini era una persona che guardava oltre al proprio orizzonte, con una prospettiva d'insieme e grande lungimiranza unita ad un profondo senso di umanità. È riuscito a trasformare il piccolo centro di formazione di Casarsa in un colosso con una decina di sedi in tutta la regione durante il massimo sviluppo, l'età d'oro dello Ial-Fvg. La porta del suo ufficio era sempre aperta: entravano giovani con grandi idee che sembravano impossibili da realizzare, ma lui ha creduto in loro e si sono concretizzate. Ha ricoperto la carica di presidente dello Ial e ha trasformato la scuola alberghiera in un centro di eccellenza a livello internazionale, famose le conferenze con gli chef stellati. La didattica a distanza l'aveva introdotta quindici anni fa, ha creduto nel web e nella potenzialità della rete, nell'importanza di comunicazione e informazione.

«È stato un grandissimo manager fa sapere Carlo De Bastiani colui che ha fondato Ialweb, proprio grazie al benestare di Cavallini, attualmente responsabile di Oggi Treviso e di altre testate , tra i primi a credere nelle potenzialità del multimediale, il primo a portare a Pordenone i corsi di informatica dal livello base ad avanzato, collaborando con Computer Science e con prestigiose università d'oltreoceano. Oltre alle nuove tecnologie ha creduto nel green, già trent'anni fa, dando via alla filiera ambientale allo Ial con percorsi di alto livello». Uscito dallo Ial-Fvg ha continuato ad occuparsi di formazione e a credere che lo studio debba essere presente in ogni persona durante l'intero arco della vita (life long learning), dando lui per primo l'esempio, non stancandosi di imparare e dare alla luce nuovi progetti.

Nel mondo della formazione rimane un grande vuoto, ma anche nella sua famiglia, tutti molto legati alla sua figura carismatica. Lo piangono la moglie Nives Piva, una colonna della scuola alberghiera ad Aviano per moltissimi anni, le figli Martina, Rossella e Paolo e quanti hanno avuto modo di conoscere la sua intelligenza e la profonda visione di chi sa mettere il cuore oltre l'ostacolo, capace di osare per migliorare il sapere di tutti.

Sara Carnelos

