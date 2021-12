LUTTO

PORDENONE È morto all'ospedale Santa Maria degli Angeli Mario Coiro, avvocato, consigliere regionale per ben tre legislature con il Movimento sociale prima e con Alleanza nazionale poi. Aveva 90 anni. Una figura molto nota nel mondo della politica non solo pordenonese, l'avvocato Coiro è stato uno storico esponente della destra cittadina: una strada che seguì per tutta la vita, abbracciando anche i cambiamenti in seno al partito, accompagnato dall'amico di sempre Gastone Parigi.

Coiro, colonnello dei Bersaglieri, era persona garbata e disponibile, un uomo d'altri tempi che durante la sua lunga vita si era fatto promotore di diverse iniziative per dare il giusto riconoscimento alla realtà pordenonese, soprattutto di quelle zone del Friuli Occidentale troppo spesso dimenticate, come quelle della montagna.

Una passione, quella della politica, che l'avvocato Coiro ha saputo tramandare soprattutto a sua figlia Elena, psicologa e mediatrice familiare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, che per tre mandati è stata consigliere comunale in città durante le giunte amministrate da Sergio Bolzonello e Alfredo Pasini. I funerali di Mario Coiro, che lascia la moglie Luisa, le altre due figlie Antonella e Gisella con i generi Roberto, Angelo e Carlo, si svolgeranno in forma privata.



