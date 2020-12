IL BOLLETTINO

PORDENONE La provincia di Pordenone piange il primo medico di base stroncato dal Covid. E Aviano si ritrova senza un punto di riferimento, per i pazienti e per tutta la comunità. È morto ieri a 64 anni Antonino Cataldo. Era ricoverato in ospedale a Pordenone dopo essere stato contagiato circa tre settimane fa. Le sue condizioni, dopo l'iniziale isolamento in casa, erano improvvisamente peggiorate. In passato aveva avuto qualche problema di salute, ma è stato il Covid a ucciderlo. Ha lasciato la moglie Lucia e la figlia Francesca.

IL RICORDO

Cataldo aveva lavorato fino a tre settimane fa e stava aspettando la pensione che sarebbe arrivata a fine mese. Faceva parte della medicina di gruppo di Aviano. Al suo fianco c'era Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei medici di Pordenone. «Perdo un collega ma soprattutto un amico - ha detto commosso -. Abbiamo fondato assieme la medicina di gruppo, trent'anni fa. Ci siamo salutati, poi l'ho risentito qualche giorno dopo: aveva le prime linee di febbre. Ho capito dalla voce, che era cambiata, che le sue condizioni stessero peggiorando: gli ho detto di ricoverarsi, poi non l'ho più sentito. È un dolore enorme». Lo stesso manifestato sui social dai suoi tanti pazienti, ora orfani di un medico-amico conosciuto anche oltre il confine del comune di Aviano. Cataldo era nato in provincia, poi da piccolo si era trasferito a Partinico, in Sicilia. A Palermo si era laureato in Medicina, poi aveva conseguito la specializzazione come medico del lavoro. Tornato in regione, aveva fatto la guardia medica a Piancavallo e a Pordenone. Dal 1987 era medico di base ad Aviano. Il padre, sempre ad Aviano, era stato preside delle suole medie. Anche il sindacato Fimmg, di cui Cataldo faceva parte, si unisce al lutto: «Perdiamo un collega indimenticabile».

GLI ALTRI DECESSI

Ieri in Fvg sono morte 24 persone a causa (anche) del Covid. Cinque i decessi nel Pordenonese, compreso quello di Antonino Cataldo. Sempre ad Aviano, ma in casa di riposo, è morta l'87enne Liliane Lebrun, originaria del Belgio. Due decessi a Spilimbergo: non ce l'hanno fatta Luciano Zanin (78 anni) e Sebastiana Mazzurco Miritana, di 86 anni. A Zoppola è morta un uomo di 76 anni. Si chiamava Franco Ferrari, invece, il cittadino di Sesto al Reghena morto il 5 dicembre e registrato solo giovedì dalla Regione.

L'AGGIORNAMENTO

Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. Il report dell'Istituto superiore di sanità (anticipato già ieri su queste pagine) ha confermato il rischio moderato. L'Rt sulle due settimane è a 0,91 mentre quello sui sette giorni è a 0,97. Ieri il tasso di contagio sui tamponi è risalito al 10 per cento (9,9), con 843 contagi su 8.432 test. In salita i dati nel Pordenonese, con 247 casi in 24 ore. La buona notizia, però, arriva dagli ospedali: per il secondo giorno consecutivo, infatti, in Fvg calano i ricoveri. In Area medica si è registrata una discesa di otto pazienti (ora sono 644) mentre in Rianimazione c'è un letto occupato in più, con il totale che sale a 63. I totalmente guariti sono 22.690, i clinicamente guariti 520 e le persone in isolamento 13.528. Sono tre i nuovi ospiti positivi tra gli anziani della casa di riposo di San Vito. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 45 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 13. Sul fronte del sistema sanitario da registrare nell'Asufc le positività al Covid di dodici infermieri, nove medici, un biologo, otto Oss e un tecnico; nell'Asfo di due infermieri, due medici, un Oss e uno psicologo; nell'Asugi di un amministrativo e tre Oss. Da rilevare inoltre il caso di un Oss al Burlo Garofolo di Trieste.

M.A.

