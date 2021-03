Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Se n'è andato a quasi 90 anni. L'anziano pordenonese Natale Canton - da diversi anni era ospite nella Casa di riposo Umberto Primo - era molto conosciuto in ambito politico per il suo lungo impegno come militante e come esponente del Partito socialista. Ieri in città l'ultimo saluto. Fu maestro elementare a Buttrio (Udine) nell'immediato dopoguerra. Poi una lunga e gratificante carriera lavorativa, come agente di commercio, durante la quale...