AD AVIANO

FESTA GRANDE

PER I BAMBINI

Natale sotto l'albero... per i bambini oggi ad Aviano, in piazza Duomo (in caso di maltempo, nella tensostruttura Palapleif, all'oratorio San Zenone). Dalle 10 alle 18 mercatino di ieri e di oggi e mercatino dei bambini; esposizione di presepi realizzati dagli alunni; dalle 14 laboratori creativi e truccabimbi; animazione con la scuola di danza Azzurra New Generation, concerto degli allievi dell'Istituto di musica della Pedemontana; premiazione del concorso presepi nelle scuole e di disegno. Alle 15 il sindaco farà gli auguri aui cittadini. Alle 15.30 Babbo Natale, in piazza, ascolterà i desideri dei bambini, accetterà le loro letterine e si presterà per una foto ricordo.

AL PALAZAT

CIPOLLA DI CAVASSO

IL DOCUMENTARIO

La Cipolla rossa di Cavasso sarà protagonista nel documentario che verrà presentato oggi, nella sala consigliare del Palazat di Cavasso Nuovo, alle 15. Un intero pomeriggio per vedere e rivedere, ogni 45 minuti, il filmato Cipolla rossa di Cavasso Nuovo, tra storia, tradizione e gusto.

PIANCAVALLO

DOMENICA APRE

NEVELANDIA

Apre in battenti oggi, a Piancavallo, in località Collalto, Nevelandia. Il parco di divertimenti sulla neve si sviluppa su un'area di circa due ettari e mezzo ed è attrezzato con tre tappeti mobili, un'area per lo sci, una per le slitte e i bob ed una per lo snowtubing. Una zona è recintata e riservata ai bimbi più piccoli con diversi giochi.

SACELLUM

ANTIQUARIATO

IN RIVA AL LIVENZA

Sacellum - La piazza delle antichità è il mercatino dell'usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, moda vintage, che si tiene, dall'alba al tramonto, ogni quarta domenica del mese nel centro storico di Sacile. Le bancarelle, in occasione delle festività natalizie, saranno distribuite tra via Garibaldi, via Cavour e largo Salvadorini), con un centinaio di espositori presenti.

