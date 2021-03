Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Regione e Comune valutino l'acquisizione degli ex alloggi militari in vial Rotto: la richiesta arriva dal consigliere del Pd Nicola Conficoni: L'immobile di proprietà del demanio militare da tempo è disabitato e versa in uno stato di persistente degrado - rileva -. Le sue condizioni stonano sempre più con quelle rinnovate del contesto in cui è inserito. Già quattro anni fa - ricorda - con un'interrogazione avevamo evidenziato...