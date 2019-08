Acquedotto, si apre un'altra voragine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVIANODopo quella di Marsure, che ha provocato non pochi disagi, un'altra voragine a causa della rottura di una tubazione dell'acquedotto si è aperta ieri in via Rossetti ad Aviano. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, assieme alla Municipale di Aviano nella via dove si è creato un ampio buco nella sede stradale, che ha imposto di chiudere la via. A causa della perdita dell'acqua in via Rossetti, il livello aumentava pericolosamente, rischiando di entrare nelle case, tanto che i pompieri hanno provveduto a disporre dei sacchi di...