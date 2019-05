Acquedotto da record Pochissime le perdite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACQUEDOTTOPORDENONE Il capoluogo del Friuli Occidentale città virtuosa dal punto di vista della dispersione idrica. Il dato è infatti fra quelli più bassi: le perdite di rete sono infatti l'11,1 per cento, un dato ben al disotto anche della media provinciale, che è del 49,2 per cento. L'altra faccia della medaglia sono le infrastrutture realizzate sulla base delle previsioni di crescita della città che non si sono mai realizzate, e di conseguenza con una potenzialità doppia rispetto alle effettive necessità e costi più alti della...