Acqua, sulla bolletta la stangata per single e coppie

LA STANGATAPORDENONE Stangata in vista sulle bollette dell'acqua per single e coppie. A lanciare l'allarme sono le associazioni di tutela dei consumatori, che sollecitano la Regione a convocare al più presto un tavolo, chiesto da tempo, proprio per chiarire gli effetti sui cittadini e tentare di calmierarne l'impatto. Ma, soprattutto, dicono no a «sperequazioni» e «difformità» fra i territori, visto che oggi le province marciano a diverse velocità nell'applicazione delle novità, con Trieste nel ruolo della lepre e Udine e Pordenone in...