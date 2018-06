Acli, tutta la storia dell'associazione scritta in un libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ACLIPORDENONE Festa questo pomeriggio per il mondo delle Acli, che si regala un libro dedicato alla sua storia. L'appuntamento è per le 17, nella sede di via Bunis a Cordenons, dove sarà appunto presentato il volume scritto a quattro mani da Alessandro De Paoli e Antonio Cozzarini Noi ci impegniamo. Breve storia delle Acli di Pordenone dal 1965 ad oggi, che ripercorre - anche con documenti e fotografie - i momenti importanti del movimento per riviverne i volti e le figure significative con uno sguardo al futuro. La ricostruzione prende le...