ALBERI

PORDENONE Non si è ancora spenta la polemica per l'ennesimo albero tagliato in viale Marconi. L'amministrazione, onfatti, l'altro giorno ha abbattuto, davanti al bar Aosta, un albero che non era tra quelli da tgliare, almeno nel progetto originale del recupero. Resta il fatto che la decisione di abbatterlo ha scatenato parecchie polemiche oltre che tra i consiglieri di opposizione anche tra diverse persone che non hanno graito anche perchè l'albero era sano. La necessità di tagliarlo è legata al fatto che in quel sito deve essere realizzata un'aiuola. »avevano promesso - ha spiegato l'ex consigliere Marcello Passoni - che non avrebbero più tagliato alberi. Questa amministrazione si è rimangiata una promessa».

Una buona notizia sul fronte degli alberi, arriva, però, dall'azienda Fielmann, leader nel settore ottico che dà sempre ha un'attenzione green e supporta le realta' locali contibuendo con aiuti a scuole e cittadine. In accordi con il comune di Pordenone si è impegnata nell'adottare l'area verde della Scuola dell'Infanzia di Via Fiamme Gialle, curando la riqualificazione delle aiuole presenti all'ingresso e all'interno del giardino dell'istituto. Per anni rimaste in disuso, queste aiuole sono state messe a nuovo grazie al supporto di Fielmann.

A nome della città di Pordenone, ringraziamo Fielmann per la sua attenzione al territorio e, in questo caso, per il suo contributo a rendere più accogliente un ambiente frequentato dai nostri bambini. E' un virtuoso esempio di azienda pronta a collaborare con la città e le sue istituzioni per il bene pubblico. Un simbolo di rinascita e di crescita verso le nuove generazioni e di positività in un momento così delicato dichiara Alessandro Ciriani. Fielmann da sempre supporta le realtà locali e contribuisce con aiuti a scuole e Comuni, e promuove lo sport amatoriale. Fielmann è un'azienda di famiglia che pensa per generazioni. Questo concetto guarda al futuro e si traduce nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività spiega Ivo Andreatta, Country Manager Fielmann Italia. Inoltre anche a Pordenone, l'Azienda ha lanciato il progetto pianta un albero, un'iniziativa che consente agli abitanti di fornire suggerimenti all'azienda su dove piantare un albero nella propria città, semplicemente scrivendo a piantaunalbero@ fielmann.com. Tutto ciò è un chiaro invito ai cittadini di sostenere politiche green ed ecosostenibili che possono contribuire a fare la differenza ed avere un futuro migliore afferma Ivo Andreatta, Country Manager Fielmann Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA