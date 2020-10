ACCOLTELLATO

PRATA Una spedizione punitiva. Non hanno dubbi i carabinieri della stazione di Prata e quelli del Norm della Compagnia di Sacile, che sono intervenuti martedì sera al civico 93 di via Friuli. Lì, nel giardino di un'abitazione dai colori sgargianti, era stata segnalata una discussione alquanto animata. Al termine c'era stato un accoltellamento, con un uomo di 33 anni raggiunto da diversi fendenti al volto e al ventre. Una serata da incubo per Hardeep Kaur, una donna di nazionalità indiana di 35 anni che abita in via Friuli con il figlio di 13 anni e il compagno Aseem Esingh.

I FATTI

Sono le 23 quando l'ex marito, Satnam Singh, operaio di 42 anni con precedenti di polizia, anche lui indiano, domiciliato a Porcia, decide di andare a fare visita ad Hardeep. Non è la prima volta che si presenta a casa sua, anche nel cuore della notte, con l'intento di intimorirla. La coppia è separata da due anni ma Singh non ha mai accettato la fine di quella relazione e, soprattutto, il fatto che l'ex moglie abbia trovato un nuovo compagno. L'uomo arriva nell'abitazione di Puja in macchina. Non è solo: con lui ci sono altre due persone che i carabinieri stanno ancora cercando di identificare. Entrano in casa ma, a differenza del solito, l'attenzione di Singh è riservata ad Aseem Esingh. Cominciano a discutere animatamente nel guardino, ma di lì a poco la situazione degenera. I tre si scagliano contro il 33enne: volano calci e pugni. Ma non è finita: il giovane, già tramortito dalle botte, viene raggiunto da diverse coltellate al ventre e al volto. Esingh resta a terra ferito gravemente.

LA FUGA

Singh e gli altri due uomini, invece, si danno alla fuga. Hardeep Kaur è terrorizzata. Le sue urla di disperazione non vengono però sentite dai vicini di casa: a quell'ora una famiglia sta già dormendo, l'altra sta ascoltando la televisione a volume alto. Esingh sta perdendo molto sangue. La compagna, dopo aver realizzato quello che è appena successo, chiama il 112 e chiede aiuto. «Hanno accoltellato il mio fidanzato», avrebbe detto all'operatore. In via Friuli arriva prima un'ambulanza del 118 dall'ospedale di Pordenone, poi i carabinieri della stazione di Prata con i colleghi del Norm della Compagnia di Sacile. I sanitari prestano immediatamente le prime cure al ferito, che è a terra privo di sensi. Lo trasportano all'ospedale Santa Maria degli Angeli, ma le sue condizioni si aggravano nella notte. Alle prime luci dell'alba viene trasportato con l'elisoccorso, a Udine. E' ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi è riservata.

LE INDAGINI

Le indagini sono coordinate dal pm Federico Facchin. La Procura di Pordenone sta indagando per tentato omicidio. I carabinieri, che anche ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo in via Friuli, sono alla ricerca delle tre persone che martedì sera hanno aggredito Esingh e che, a quanto pare, sono entrate al civico 93 con modi alquanto spicci. Hanno setacciato l'intera area alla ricerca dell'arma utilizzata nella colluttazione, che però non è stata trovata. Hardeep Kaur, a lungo sentita dai carabinieri, ha confessato che l'ex marito, con il quale due anni fa aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale, la maltrattava da tempo e non accettava il fatto che si fosse costruita una nuova vita. Con un nuovo compagno. Tuttavia non risultano denunce presentate nei confronti di Singh, che ieri mattina non si è presentato al lavoro. Nel buio la donna è riuscita soltanto a riconoscere l'ex marito che, all'improvviso, ha estratto dalla tasca un coltello di piccole dimensioni e si è scagliato con foga nei confronti di Esingh colpito con il coltello. Le sue condizioni sono gravi.

Alberto Comisso

