Acc Compressors, il gip ordina l'imputazione coatta

IL CASOPORDENONE È stata rigettata la richiesta d'archiviazione del fascicolo d'inchiesta sulla bancarotta della Acc Compressors Spa, la società con sede legale a Pordenone e stabilimento a Mel, che prima della crisi dava lavoro a 1.200 operai. Ieri il gip Monica Biasutti ha sciolto la riserva depositando un'ordinanza di sette pagine, in cui ordina alla Procura pordenonese di formulare l'imputazione coatta per l'ex amministratore delegato Luca Amedeo Ramella e di iscrivere sul registro degli indagati gli altri due ex amministratori Paolo...