Abusi sessuali su una minorenne prete espia la sua colpa in seminario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Galeotta fu l'intervista, che oggi ha riaperto il caso. Da quasi quattro anni vive in esilio nell'austero Seminario di Pordenone, in silenzio, lontano dagli occhi del mondo. La sua colpa? Aver approcciato una sedicenne nel 2012, quando era parroco a Orciano di Pesaro, in terra marchigiana. Un gesto che sarebbe stato forse motivo di vanto per un vitellone delle spiagge, ma che per un prete rappresenta un doppio reato: sul fronte penale (come per chiunque, trattandosi di una minorenne) e su quello del Diritto canonico. Morale:...