Abbonamento agevolato, 26mila richieste

Via alla fase operativa dell'agevolazione sperimentale a favore degli studenti e delle loro famiglie per l'acquisto di abbonamenti scolastici. Lo annuncia l'assessore al Territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, evidenziando che, fino alle ore 12 del prossimo 31 ottobre, attraverso il sito della Regione è possibile compilare e presentare on line la domanda di rimborso del 50% del costo sostenuto per l'acquisto di un abbonamento annuale o correlato alla durata dell'anno scolastico, rivolta agli studenti residenti in Fvg che...