ABACOPORDENONE Primo semestre dell'anno in crescita per Abaco Spa. L'azienda ha reagito alla crisi Covid aumentando il portafoglio clienti del 20%, ottenendo nei primi mesi dell'anno 300 nuovi affidamenti. Il fatturato atteso per il 2021 dovrebbe superare i 25 milioni di euro, permettendo così all'azienda di rientrare ai livelli di fatturato pre-Covid nel corso del 2022. Risultati che sono figli delle innovazioni apportate anche dalla...