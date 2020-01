A Udine via dedicata al De Sacchis, ma il nome è sbagliato

LA POLEMICA

PORDENONE Nella Destra Tagliamento è in pieno svolgimento la mostra che rilancia l'arte del fulgido De Sacchis (in arte il Pordenone), eppure a Udine si continua a equivocare sulle sue generalità. II misfatto origina nel lontano aprile del 1934, allorché il settimanale diocesano Il Popolo dette notizia della intitolazione di una nuova strada di Udine alla memoria del pittore naoniano, usando la dicitura via Gian Antonio Licinio. Nei secoli precedenti, lo storico Giorgio Vasari aveva così battezzato il pittore pordenonese, ingenerando però una confusione con il quasi omonimo e coevo Bernardino Licinio (pittore veneziano di ascendenza bergamasca), un equivoco che fu risolto solo a inizio Novecento. Ma nel 1934 a Udine la pensavano ancora alla vecchia maniera. La qual cosa urtò non poco l'allora commissario prefettizio di Pordenone, che si armò di macchina da scrivere per richiamare all'ordine il podestà di Udine. Quest'ultimo non volle però sentir ragione. La scelta è stata consapevolmente fatta da questa amministrazione si legge nei documenti conservati all'Archivio storico comunale in quanto a Gian Antonio da Pordenone gli vennero attribuiti diversi appellativi, quali Lodesani o de Lodesanis, De Sacchis o Sacchiense, Regillo, e Corticelli. Ma il nome con cui, oltre a quello da Pordenone, andò celebre dai suoi tempi ad oggi è quello di Licinio. E la sua terra di Pordenone, per rendergli onore, con questo nome gli ha pure dedicato il suo nuovo teatro puntualizzò ancora il podestà d'oltre Tagliamento. Va infatti ricordato che in quegli anni il teatro cittadino aveva l'intitolazione a Licinio. E nell'intento di far tabula rasa, il predetto commissario prefettizio aveva ín contemporanea scritto reprimenda anche alla direzione dello stesso. Questa rispose che avrebbe iniziato le relative pratiche, onde il desiderio della signoria vostra illustrissima venga esaudito. In realtà l'italica burocrazia ci mise del suo, dato che nel 1937 (tre anni dopo la richiesta) il nuovo podestà Enrico Galvani sollecitò il cambio di denominazione, non ancora avvenuto. La famiglia Ellero (proprietaria del teatro) avanzò remore per possibili inconvenienti, altresì rimarcando che si stimerebbe comunque più adatto intitolare il teatro al più grande maestro di lirica piuttosto che al nostro grande pittore, sia per il nome suo vero ben poco o nulla conosciuto, sia per la nessuna attinenza tra l'arte teatrale e la pittura. E fu così che nel 1938 (con il consenso ufficiale di Galvani) il teatro cittadino assunse il nome di Giuseppe Verdi. Tutto finito? Manco per idea, poiché un manipolo di notabili della città (tra i quali il segretario del Fascio) richiese al podestà di riconfermare la dedica al pittore, sostituendo però Licinio con lo pseudonimo di Sachiense o di Regillo. Queste pressioni indussero Galvani a riscrivere alla direzione del teatro Verdi per chiedere una ...retromarcia. Non se ne fece più nulla e il Verdi restò al suo posto. Chi invece continua a fare orecchie da mercante è Udine. Infatti, a tutt'oggi nei pressi del parco Moretti sussiste la citata strada intitolata nel 1934 a Gian Antonio Licinio.

Dario Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA