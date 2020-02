I LAVORI DEL PRESENTE

PORDENONE Il presente dei quartieri è concentrato tra Torre e Rorai Grande, due dei maggiori centri residenziali della città. Sono i borghi privilegiati che già oggi conoscono progetti e piani esecutivi per la riqualificazione delle rispettive zone nevralgiche. E se a Rorai Grande si procederà per gradi, a causa di finanziamenti non ancora completi e necessità pratiche, a Torre si procede in modo spedito.

ZONA NORD

Via Piave si è lasciata alle spalle la polemica legata al taglio degli alberi. È stata vibrante e violenta, ma ora si deve pensare al futuro dell'asse che conduce fuori da Pordenone e verso Cordenons, attraversando Torre. «Siamo ai blocchi di partenza - spiega Cristina Amirante - e a breve Hydrogea inizierà i suoi interventi proprio su via Piave. Siamo invece in gara d'appalto per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere, che ovviamente comprende proprio via Piave». La pista ciclabile, l'istituzione delle zone con limite di velocità a 30 chilometri l'ora, la nuova illuminazione che permetterà di risparmiare energia, la fibra ottica per navigare in velocità, i lavori legati ai servizi quali le fognature. Un piano che da solo vale 14 milioni di euro e che rappresenta la spesa comunale più alta se ci si riferisce ai quartieri lontani dal centro storico del capoluogo.

VICINO AL CENTRO

C'è poi il capitolo legato al futuro del quartiere di Rorai Grande. Si tratta di una delle zone più importanti della città, dal momento che il quartiere è da sempre una delle aree residenziali più signorili e popolose del capoluogo.

Il piano di riqualificazione è arrivato alla progettazione del primo lotto funzionale dell'opera. Le modifiche riguarderanno ad esempio le strade, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica. E inizieranno già nel corso del 2020, specialmente lungo via Maggiore, dall'area della chiesa e dell'oratorio. «Anche in questo caso - ha spiegato sempre l'assessore Amirante - si tratterà di ridare al quartiere una sua identità storica tramite una serie di interventi di cui quello in partenza è solo il primo». Il lotto che partirà a breve costerà 500mila euro, ma si proseguirà in futuro con altri stralci, per un investimento chiamato a ridare nuova luce al quartiere di Rorai Grande.

