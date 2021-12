VIABILITÀ

PORDENONE Riaperta (a senso unico) la viabilità di via Carnaro, nel quartiere di Torre. Questa settimana sono previsti, sempre in via Carnaro, i lavori di completamento della demolizioni di alcune porzioni di marciapiedi (verranno eliminati per portare a livello la strada e verranno sostituiti da percorsi pedonali protetti, da paletti). La strada, a partire da venerdì, sarà riaperta alla circolazione a doppio senso. Sarà oggetto di completamento anche via Zara, tra via Piave e via Stradelle, che, con asfaltature provvisorie, verrà riaperta al transito (a senso unico verso via Piave), sempre il 24 dicembre. «I lavori - garantisce l'assessore Cristina Amirante - riprenderanno il 10 gennaio lungo via Stradelle e in via General Cantore, nel tratto tra via Zara e piazza Lozer». Da Torre al centro. Sono terminate, da parte di Hydrogea, le operazioni di riasfaltatura di spazi ad uso pubblico e della carreggiata di via Roma. La stessa strada è stata riconfigurata con il senso unico da via dei Molini verso il tribunale, ripristinando il numero di parcheggi disponibili in precedenza. Nella zona di via Montereale, nel tratto in curva per il quale è previsto l'arretramento del muro di cinta dell'ospedale, «è necessario un ulteriore approfondimento progettuale riguardante i numerosi sottoservizi esistenti: linea Enel, tubazione acqua da pozzo di emungimento, tubazione gas medicali, gas metano e acquedotto. «Il progetto esecutivo - sostiene Amirante - rileverà, in modo puntuale, quei sottoservizi ai fini delle opportune valutazioni riguardanti la necessità di procedere all'eliminazione delle possibili interferenze». Il Comune, dal canto suo, realizzerà i parcheggi richiesti dai residenti di vial Rotto e la piazzola per l'isola ecologica, entro l'area verde di proprietà di Asfo, che si trova in prossimità della curva di vial Rotto. Verranno inoltre realizzati gli stalli riservati ai disabili a servizio della Cittadella della salute. «Per supportare anche la nuova farmacia comunale - annuncia Amirante - il Comune raddoppierà gli stalli destinati ai disabili in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente».

Al.Co.

