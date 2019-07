CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A seguito delle notizie sull'esito delle attività di polizia giudiziaria in materia di traffico illecito di animali, recentemente effettuate dal Corpo forestale regionale in collaborazione con la Polizia stradale, sono pervenute in Regione numerose richieste di persone che chiedono di conoscere quali siano le procedure per l'affido dei cuccioli di cane e di gatto sottoposti a provvedimenti di sequestro o di confisca. C'è da ricordare che gli animali sequestrati erano oltre una quartantina anche se per alcuni è mstata trovata subito un...