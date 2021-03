SACILE

All'avvio della prima settimana di zona rossa, a Sacile si registra un esiguo calo dei positivi (71, uno in meno rispetto a sabato), mentre continuano a crescere le quarantene, 123, il massimo mai raggiunto dall'inizio dell'emergenza nel 2020, ma che rappresentano anche la crescita maggiore mai registrata in 24 ore. «La novità che purtroppo deve preoccupare è che - parole del sindaco Carlo Spagnol - è data dalle quarantene: da diversi giorni colpiscono una platea di persone di età variegate che vanno dai sessantenni ai ventenni, certamente a causa della presenza delle varianti ormai notoriamente presenti anche nei nostri territori, che colpiscono i più giovani». Un aspetto che fa pensare a nuovi focolai che non riguardano più famiglie intere come nei mesi precedenti, ma tanti casi particolari e pertanto di difficile controllo. Spagnol non intende allarmare i suoi concittadini, malancia loro un messaggio che vuole essere un appello con il quale richiama tutti al senso di responsabilità, in quanto il virus continua a dimostrarsi vivo e pronto a colpire. Ma assieme alle preoccupazioni c'è anche la fiducia nei concittadini , «sicuro che saranno rispettosi delle nuove restrizioni, ansiosi di dare una sterzata alla linea dei contagi per superare il difficile momento».

AIUTI AL LAVORO

Ma accanto alla salute c'è anche il lavoro e su questo aspetto il sindaco è chiaro: «Salute e lavoro devono rimanere priorità allo stesso livello, per questo - assicura - siamo pronti ad applicare le indicazioni per salvaguardare la salute. Così stiamo mettendo a punto, in collaborazione con tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, uno strumento per concretizzare il sostegno da erogare alle imprese economiche sacilesi maggiormente colpite dall'emergenza, che troverà collocazione nel bilancio di previsione 2021.

UFFICI E BISOGNI

C'è infine il problema di garantire alla comunità risposte ai bisogni, soprattutto in queste settimane in cui sono limitate anche le uscite dalla propria abitazione , come ad esempio la necessità di rapporti con gli Uffici comunali, raggiungibili, previo appuntamento ai numeri: centralino, anagrafe e servizi demografici lo 0434/78711; segreteria, 0434/787134; discarica ecopiazzola, 0434/787179; ambiente, edilizia privata,commercio, 0434/787170; tributi, 0434/787124 e 787127; sportello famiglia, 0434/787231; servizio sociale, 0434/787266, polizia locale, 0434/787246. Ci sono poi i bisogni di famiglie e persone fragili per i quali è disponibile il numero dei Servizi sociali 0434/787266.

Michelangelo Scarabellotto

