PORDENONE Lo stop, con la giornata di oggi, delle prenotazioni e delle prime inoculazioni del vaccino pone qualche rischio sul crono-programma della campagna vaccinale in regione. La pesante riduzione (del 54 per cento) della fornitura delle fiale da parte di Pfizer, di fatto, blocca le agende delle prenotazioni fino a febbraio. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle vaccinazioni per chi necessita della seconda dose. Le preoccupazioni della giunta regionale guardano però avanti: ci sono state le rassicurazioni della casa farmaceutica, ma se la settimana prossima non arriveranno le dosi programmate potrebbe subire ritardi la seconda fase, quella che punta a immunizzare gli ultraottantenni (non delle case di riposo) e le persone con disabilità. «Su questo fronte le linee con le direzioni sanitarie sono tracciate, ma è chiaro che ora ogni ipotesi di lavoro è condizionata dai flussi di consegna del vaccino, non solo per la nuova fase ma anche la chiusura della prima». Dipenderà dunque dalle forniture e dai tipi di vaccini che arriveranno da febbraio.

La Regione ha già individuato il numero di over-80 che vanno potenzialmente vaccinati: sono circa centomila. E ha già incassato la disponibilità dei medici di famiglia di rendersi partecipi attivi nella campagna di vaccinazione dei pazienti più anziani. Nella Destra Tagliamento le persone con oltre ottant'anni sono quasi 24 mila, sui 312 mila abitanti. La fascia più popolosa è quella ricompresa tra gli 80 e gli 84 anni che raggruppa quasi 12 mila persone. Sono invece 7.100 gli anziani che hanno un'età compresa tra gli 84 e gli 89 anni. Si scende a 3.400 tra gli over-90, fascia 90-94 anni. Poco più di mille i vecchi tra i 95 e i 99 anni. E sono ben 95 (83 donne e 12 uomini) gli anziani che hanno superato i cento anni. «Ribadiamo la nostra disponibilità - ha detto ieri Guido Lucchini, presidente dell'Ordine pordenonese dei medici - a vaccinare le persone più anziane non appena saranno disponibili le fiale di vaccino che non richiedono la catena del freddo. Si potrà usare il modello delle vaccinazioni anti-influenzali anche nei nostri studi, dove le persone più anziane sono abituate a recarsi. Si potranno così evitare spostamenti disagevoli». Ma sui tempi resta un pesante interrogativo dovuto proprio all'inghippo fornitore e al rallentamento della campagna.

Intanto, in ospedale la pressione sui ricoveri resta ancora piuttosto alta e rimane complicato (per la carenza di personale) organizzare nuove degenze. È invece uscito dalla quarantena il reparto della Chirurgia nel padiglione A. Nessun paziente è positivo e anche tutti gli operatori che si erano contagiati si sono negativizzati potendo gradualmente rientrare al lavoro. Nel reparto è ripresa la normale attività di ricovero e di dimissione, nonché quella legata agli interventi chirurgici (sia d'urgenza che oncologici) che proseguono nelle quattro sale operatorie e nella sala operatoria-Covid.

