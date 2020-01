RAGGIRI

PORDENONE Sono venti i raggiri su internet ricostruiti dalla Procura e contestati al 44enne Gabriele Carrozzo, di Trieste, domiciliato a San Martino al Tagliamento, imputato di truffe pluriaggravate su internet (tutti in fotocopia) e sostituzione di persona. All'imputato, in misura cautelare in carcere da settembre, ieri è stato concesso un patteggiamento allargato (con pena oltre i due anni) a 2 anni 4 mesi e 2mila euro di multa. L'avvocato Alessandro Magaraci ha chiesto al giudice Alberto Rossi una misura meno afflittiva del carcere. Carrozzo avrebbe la possibilità di essere accolto in una cooperativa della provincia di Pordenone in regime di arresti domiciliari. Sull'istanza, a cui il pm Monica Carraturo non si è opposto, il giudice si è riservato. Carrozzo rispondeva di 20 truffe: metteva inserzioni su internet per la vendita di materiale che non esisteva, incassava le caparre e non si faceva più trovare. I siti di compravendite on-line erano diventati la sua fonte di sostentamento. L'uomo è stato individuato dal pool anti-truffe su internet costituito un anno fa dal procuratore Raffaele Tito in seno alla pg dei Carabinieri della procura. Tra la fine del 2018 e maggio 2019 Carrozzo - tra le svariate truffe - ha finto di vendere una caldaia che non è mai esistita incassando un bonifico da 500 euro, un orologio Omega del 1964 che gli ha fruttato prima 670 e poi 600 euro. A dicembre 2018 risale la vendita-truffa di una chitarra Fender Stratocaster: 800 euro ottenuti spacciandosi per Tierry Zoccolan. Infine, il 20 gennaio di quest'anno aveva venduto un cellulare Huawei al prezzo di 320 euro. Negli ultimi episodi aveva incassato il denaro attraverso una carta Superflash usando una banca di San Vito al Tagliamento.

