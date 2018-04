A Pordenone vota meno del 50%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AI SEGGIPORDENONE Affluenza a Pordenone ancora - sia pure di poco - sotto il 50 per cento, come già accaduto cinque anni fa. Che la colpa sia o meno della data scelta, nel bel mezzo del ponte del Primo maggio, per la seconda volta in occasione della tornata elettorale regionale nella Destra Tagliamento si sono recati alle urne meno della metà degli aventi diritto al voto, con un risultato pressoché identico a quello del 2013: il 49,80 per cento contro il 49,86 del voto che vide trionfare Debora Serracchiani. Neanche la spinta di alcuni dei...