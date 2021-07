Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REDDITO DI EMERGENZAPORDENONE Al reddito di cittadinanza nel 2020 si è affiancato il reddito di emergenza (Rem), una misura di sostegno economico istituita dal Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Di questa prima misura hanno usufruito nella Destra Tagliamento, con almeno un pagamento, 539 nuclei familiari, ossia 1.212 persone, per un importo medio mensile di 525,93 euro....