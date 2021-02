IL PROLUNGAMENTO

PORDENONE La notizia emersa dalle consultazioni del premier Draghi ancora ufficiosa sulla possibilità di proseguire fino al 30 giugno la scuola in presenza ha messo in subbuglio studenti, docenti e dirigenti. C'è da fare un distinguo a livello territoriale, ovvero in regione e in provincia di Pordenone tutti i problemi legati ai collegamenti e alla mancanza di device sono stati risolti dalle scuole che hanno fornito a chiunque avesse fatto richiesta il dispositivo elettronico, sono state pagate anche le connessioni agli studenti meno abbienti, perciò sul fronte strumentazione per usufruire della didattica a distanza le criticità sono state risolte. I docenti hanno assolto il loro compito presenziando con lezioni sincrone e attività asincrone e gli studenti più impegnati nello studio hanno avuto un riscontro positivo alla fine del primo quadrimestre.

IL SINDACATO

Ci sono da fare dei distinguo afferma Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl scuola il primo ciclo ha sempre frequentato e la scuola di secondo grado ha attivato da subito la didattica a distanza, i docenti si sono impegnati maggiormente perché hanno dovuto trovare nuove strategie didattiche e gli studenti pure. Perciò ci auspichiamo che la decisione di allungare il calendario spetti alla singola istituzione scolastica che possa agire in rispetto dell'autonomia. Proseguire le lezioni oltre il termine stabilito significa dire che le lezioni a distanza sono un fallimento. Simonetta Polmonari, presidente dell'Associazione nazionale presidi rileva problematiche contrattuali ovvero la necessità di prolungare i contratti a termine al 10 giugno fino al 30 giugno, lo slittamento degli esami di maturità in un anno in cui gli studenti di quinta desiderano concludere per avviarsi a nuovi studi o al mondo del lavoro, inoltre l'assenza di impianti di raffrescamento negli istituti creerebbe difficoltà a fare lezione in particolare con la mascherina, altra cosa invece sono i recuperi degli apprendimenti per gli studenti che hanno rilevato delle criticità. Più che parlare di prolungamento delle scuole, Piccolo della Cisl mette in luce una grave problematica. Dobbiamo pensare ad avere in classe tutti i docenti il primo settembre». (sc)

