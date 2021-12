LA FESTA

PORDENONE Capodanno in piazza XX Settembre, ma con alcune limitazioni. L'aumento dei contagi da Covid-19 non ferma la macchina organizzativa comunale che, in vista dell'ultima notte del 2021, non intende rinunciare alla festa nel cuore della città. Un rito tradizionale al quale è difficile rinunciare. A meno che nei prossimi giorni i dati della pandemia costringano l'amministrazione Ciriani a un (obbligatorio) dietrofront. Ad oggi, però, a detta degli assessori Alberto Parigi ed Emanuele Loperfido, che stanno curando l'organizzazione della notte del 31 dicembre rispettivamente dal punto di vista degli eventi e dalla sicurezza, non ci sono le condizioni per fare passi indietro.

IN SICUREZZA

Pordenone, quindi, nel contesto regionale rischia di essere una delle poche piazze dove sarà possibile festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Sarà, al di là di tutto, un Capodanno in sicurezza. «Se decidessimo di tagliare gli eventi, tra l'altro all'aperto, a cosa servono Green pass ed ingressi contingentati? Sarebbe troppo facile osserva l'assessore Parigi silenziare la musica e spegnere le luci come, per ragioni sanitarie, è avvenuto l'anno scorso. Quest'anno le condizioni sono cambiate e a Pordenone le cose vengano fatte con scrupolo. Sinceramente poco mi interessa cosa faranno gli altri Comuni: nella nostra città ogni dettaglio, dall'organizzazione alla sicurezza, sarà curato nei dettagli».

IL MONITORAGGIO

Dello stesso avviso è il vicesindaco Loperfido: «Né dalla Questura né dalla Prefettura sottolinea sono arrivate indicazioni tali per cui dobbiamo rinunciare a festeggiare, in piazza XX Settembre, l'arrivo del nuovo anno. È in corso un continuo monitoraggio sull'andamento dei contagi e, salvo repentini e drastici peggioramenti, gli eventi del 31 dicembre sono confermati. Se dovessimo rinunciare, sarebbe come ammettere che i provvedimenti assunti sino a questo momento, calati dal Governo, non hanno funzionato. Allora sì che sarebbe un problema». Festeggiamenti sì, ma con delle limitazioni. All'area della piazza si accederà soltanto muniti di super Green pass: i varchi saranno presidiati dagli steward che sapranno, in qualsiasi momento, il numero delle persone presenti all'interno.

I PARTECIPANTI

«I partecipanti chiarisce Loperfido non potranno essere più di mille o, qualora dovessimo estendere l'area dedicata ai festeggiamenti, al massimo mille e 500. Non certo 5mila degli anni passati». Il programma inizierà alle 20.30. Prima del concerto della band Very Funky People, che proporrà un repertorio musicale degli anni '70, '80 e '90, ad aprire le danze ci penserà il dj Marco Luchini.

I TIMORI DEL PD

Sull'opportunità di festeggiare il Capodanno in piazza è contraria Irene Pirotta: «I dati dei contagi e il fatto che siamo la prima regione in giallo - afferma la consigliera del Pd - dovrebbero fare da monito per un atteggiamento prudente. Abbiamo le scuole esposte a continue quarantene preventive per l'incapacità di riuscire a fare tamponi e qui ci si preoccupa di non far saltare la festa in piazza XX Settembre? I ristoratori e gli albergatori sono con il fiato sospeso che guardano ai colori e temono le disdette dell'ultimo minuto. Ci sono i cenoni del 31 dicembre, del 1. e del 6 gennaio. Abbiamo davvero bisogno di una piazza piena? Sono sicura che rivedere l'organizzazione del Capodanno, in un'ottica di prevenzione responsabile, sarà apprezzata da tutti i cittadini e dagli operatori economici». Per quanto riguarda il tema del super Green pass, Pirotta ha ricordato che «questo è uno strumento per incentivare le persone a vaccinarsi. Non esclude il rischio di ammalarsi, ma evita le complicazioni e il sovraccarico delle terapie. Se però l'amministrazione considera che sia sufficiente per organizzare un grande evento in piazza, può adoperarsi affinché anche il Consiglio comunale e le commissioni consiliari vengano svolte in presenza».

