In regione ieri si sono registrati 673 nuovi casi di positività. Scendono i ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica. Su 12.147 test e tamponi sono state riscontrate 673 positività al Covid 19, pari al 5,54%. Nel dettaglio, su 5.207 tamponi molecolari sono stati rilevati 633 nuovi contagi (12,15%); su 6.940 test rapidi antigenici 40 casi (0,57%). Si sono dovuti registrare altre cinque decessi: un uomo di 88 anni di Ronchi dei Legionari, uno di 86 di Pordenone, uno di 81 di Sacile, uno di 80 anni di Azzano Decimo e infine uno di 74 anni di Codroipo, morti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 (-2) quelle in altri reparti a 297 (-3). I decessi complessivamente ammontano a 4.048: 940 a Trieste, 2.055 a Udine, 726 a Pordenone e 327 a Gorizia.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un operatore tecnico e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un amministrativo, un collaboratore tecnico, un operatore tecnico, un commesso e un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina; un infermiere dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale; di un infermiere dell'Irccs Burlo Garofolo. Sono stati rilevati poi tre casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e due tra gli operatori.

