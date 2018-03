Ztl, è guerra tra esercenti e Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVOLTAPADOVA «Siamo pronti a mettere in atto azioni eclatanti». Sul piede di guerra commercianti ed esercenti dopo la notizia del provvedimento annunciato dal vicesindaco Arturo Lorenzoni di «trasformare» come dicono gli stessi esercenti « la città in una grande area Ztl con ingresso a pagamento». Ieri si sono ritrovati in centro per appronatre il piano di battaglia.«Il provvedimento era nell'aria e ora si sta concretizzando. Lorenzoni ha fatto un errore di metodo e di merito - esordisce Massimiliano Pellizzari, presidente di Acc,...