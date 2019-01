Ztl, centro più aperto ma piazze blindate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEPADOVA Ormai manca solo l'imprimatur politico per il nuovo assetto della zona a traffico limitato. Che però stenta ad arrivare. L'ultima riunione nella quale fra tecnici del Comune e associazioni di categorie si era trovato un accordo da sottoporre a sindaco e vice, data 20 dicembre. Da allora silenzio. E le associazioni friggono, pressate da negozianti ed esercenti che già boccheggiano per il tradizionale calo di clienti in gennaio, sul quale si sono abbattute anche le restrizioni dello smog.LA ZONA ROSSAMa andiamo con ordine....