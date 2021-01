«Chiudiamo subito per riaprire presto. Il lockdown resta una scelta dolorosa ricca di insidie, ma resta l'unico in grado di velocizzare la ripartenza e il ritorno alla normalità». A dirlo con forza è il sindaco di Loreggia Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova.

«La babele e talvolta la contraddittorietà di provvedimenti prima del governo, poi delle Regioni e da ultimo anche di alcuni Comuni, non sembra stia trovando conforto nei risultati nella lotta al covid - è la premessa di Bui -

I dati sul contagio non migliorano e lo sconforto dei cittadini va di pari passo con quelli dei settori che alternativamente si trovano ad essere oltremodo penalizzati: oggi le scuole ma, prima ancora pubblici esercizi e ristoranti, il settore turistico e termale , il composito mondo dello spettacolo, quello del benessere, e altri ancora».

«È certo una terapia d' urto quella proposta - prosegue - ma un altro periodo di incertezza, di zone colorate, di orari contigentati, metterà irrimediabilmente in ginocchio il nostro sistema sfiancato da questi tira molla che come nel giro dell'oca ci stanno riportando sempre alla partenza - chiude il presidente della Provincia - .

Le scuole superiori quando riaprono in presenza devono essere garantire di finire a giugno in presenza, quei settori economici realmente penalizzati dal Covid devono poter disporre non di ristori a pioggia, ma su rimborsi parametrati al fatturato certificato dello stesso periodo dell'anno precedente.

Non deve essere l'indice di popolarità a guidare le scelte, ma la salute dei cittadini e la sostenibilità del sistema economico».

G.Pip.

