IL MONITORAGGIO

PADOVA Solo 12 comuni si salverebbero. Gli altri hanno già numeri da zona rossa. L'ultimo monitoraggio che valuta l'andamento della pandemia nel territorio dell'Ulss 6 Euganea lo dice chiaramente. Tra il 6 e il 12 dicembre l'incidenza dei casi in quasi tutta la provincia di Padova, città compresa, è ben al di sopra dei 250 casi ogni 100 mila abitante, il limite fissato per il passaggio in zona rossa. Se guardiamo ai numeri dei quattro distretti sono tutti oltre la soglia. Padova Bacchiglione e Piovese hanno 1.391 casi di infezione da Covid su 375.006 abitanti, il che porta l'incidenza a 370,93. Dato simile a quello che si registra nel distretto di Padova Sud che con 689 casi du 177.818 abitanti registra un'incidenza di 387,47.

Le cose vanno peggio nell'Alta padovana dove l'incidenza è di 515,46 perché ci sono 1.323 infetti su 256.664 residenti e il dato è ancora più alto nel distretto Terme-Colli: 677 casi su 117.623 abitanti hanno fatto schizzare l'incidenza a 575,57. Tutto ciò fa sì che l'intero territorio dell'Ulss Euganea abbia già numeri da zona rossa.

I PARAMETRI

Ecco i parametri: zona bianca: incidenza settimanale inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Zona gialla: incidenza settimanale tra 50 e 150 casi ogni 100.000 abitanti con rischio basso o moderato. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti con una delle seguenti condizioni: occupazione delle aree mediche inferiore al 30%; occupazione delle terapie intensive inferiore al 20%. Zona arancione: incidenza settimanale tra 50 e 150 casi ogni 100.000 abitanti con rischio alto. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Zona rossa: incidenza superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. O incidenza settimanale tra 150 e 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le condizioni: occupazione delle aree mediche superiore al 40% e occupazione delle terapie intensive superiore al 30%.

Guardando al dato complessivo, l'incidenza è di 440,08 perché ci sono 4.080 casi su 927.111 abitanti. I comuni che ancora non hanno raggiunto o superato la soglia sono dodici: Arquà Petrarca (219,42), Arre (188,41), Arzergrande (248,76), Candiana (132,92), Castelbaldo (69,25), Cinto Euganeo (152,98), Fontaniva (239,20), Merlara (158,04), Montagnana (168,94), Piacenza d'Adige (161,16), Ponso (210,08), Sant'Urbano (103,57), Tribano (210,48).

IL RECORD

La maglia nera va al comune di Villanova di Camposampiero dove si registra l'incidenza più alta di tutta la provincia: 1.018,59 perché su 6.185 abitanti ci sono 63 positivi. Poi vengono Rubano con un tasso di incidenza di 994,40 (165 casi su 16.593 abitanti) e Vighizzolo d'Este che si discosta di poco con un dato di 991,19 (9 casi su 908 abitanti). In alcuni comuni della provincia si sta cominciando a prevede l'obbligo di mascherina all'aperto per cercare di arginare il più possibile il contagio.

Un provvedimento che nel centro storico della città di Padova già è stato adottato. Qui si registra un'incidenza di 336,04 con 700 casi di infezione da Covid su 208.306 abitanti.

Silvia Moranduzzo

