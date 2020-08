ZONA OSPEDALI

PADOVA «Mi sono rimasti impressi gli infermieri che attraversavano questo torrente con i piedi a mollo nell'acqua per iniziare il turno in ospedale. Una scena degna dell'apocalisse».

Così racconta Alessandro, un residente di via Canestrini, che vive proprio dietro il Sant'Antonio. Non è il primo allagamento che vede sulla sua via e il temporale scatenatosi domenica sera ha fatto entrare venti centimetri d'acqua in casa e in garage.

«L'ingresso era allagato e anche il garage, dove non posso mettere nulla proprio per via di questo problema che persiste da anni dice . La macchina l'ho lasciata fuori proprio per evitare guai: qualche anno fa ero fuori città e durante un nubifragio il garage si è allagato talmente che l'acqua è entrata in auto danneggiando gli interni. Ricordo bene l'allagamento di undici anni fa, siamo arrivati a un metro e 20 di acqua in casa». Nonostante i lavori alle fognature abbiano attutito gli allagamenti nella zona di Forcellini, via Canestrini si è comunque allagata.

«Dall'ospedale ai campi di San Paolo era un torrente in piena, l'acqua non riusciva a defluire dai tombini spiega Alessandro . Ho le pompe proprio per ovviare al problema ma se l'acqua non defluisce sono pressoché inutili. Sono anni che chiediamo interventi mirati su queste vie, per fortuna a Padova il nubifragio non ha avuto la forza che ha dimostrato a Verona altrimenti non ho idea di quali potrebbero essere i danni». Alessandro e la sua compagna vorrebbero sistemare alcune cose in casa sfruttando l'opportunità del superbonus 110 per cento elargito dal governo ma hanno deciso di aspettare: «È inutile fare dei lavori se prima non viene sistemata la strada, rischiamo di farli per niente». A restare impressa nella memoria dei residenti di via Canestrini è l'immagine dei dipendenti dell'ospedale Sant'Antonio che parcheggiano lì vicino e proseguono a piedi. Ormai abituati al fatto che quando piove si allaghi la strada hanno tirato il cappuccio sulla testa e si sono avventurati con i piedi a mollo, sfidando la corrente fino al nosocomio per poter iniziare il turno delle otto. «Già in questo periodo hanno sofferto tanto per via del coronavirus, questa è proprio una presa in giro» commenta Alessandro.

