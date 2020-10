L'ARTISTA

PADOVA «Nessuno spettacolo, nessun concerto, nessun evento. Il nostro mondo si è dissolto. È come se ci fosse stata buttata sopra una secchiata di acquaragia». La metafora rende l'idea. Ad usarla è Jacopo Pesiri, trentaquattro anni, cantante lirico, una delle anime del comitato Maestranze dello spettacolo che raggruppa a livello veneto tecnici luci, fonici, facchini e una lunga serie di altre figure. «Solo nel Padovano - racconta lui - le persone con una vita che ruota attorno agli eventi sono alcune migliaia».

Jacopo, com'è la situazione?

«Pessima, perché siamo fermi e senza prospettive. Il nostro mondo è come se fosse stato annullato. Ci sono stati dei piccolissimi eventi estivi, ma ciò che manca è una struttura che garantisca la continuità dei lavoratori».

Cosa chiedete adesso?

«Di poter continuare a lavorare, di poter riprendere il nostro percorso. Perché in un treno Regionale si può stare stipati e a teatro per un concerto non si può entrare?».

Chiedete anche sostegni economici?

«Sì, servono fondi. Non lo dico per fare l'elemosina, ma perché serve dare un segnale. Serve dare continuità lavorativa e prospettive. Abbiamo chiesto all'assessore comunale Colasio un tavolo di confronto per parlare di fondi e di lavoro. Non c'è ancora stato».

Chi è rimasto senza occupazione, intanto, che fa?

«Ci sono persone che pur di arrivare a fine mese si sono reinventate sfruttando le proprie competenze in ambiti completamente diversi. Ho amici che dopo aver lavorato a lungo in altezza e su corda ora lavorano nei cantieri autostradali. Prima stavano appesi ad un palco, ora si occupano di fissare con un trapano pneumatico le reti di contenimento sassi in montagna. Questa è la situazione. I nostri sono per gran parte lavori di artigianato raffinato che necessitano di pratica quotidiana. Se non si praticano la qualità scende. Ma la gente deve pur mangiare».

Altri esempi simili?

«Penso anche alle sarte di scena abituate a lavorare agli eventi lirici. Si sono reinventate lavorando alle sfilate di moda, per prezzi molto più bassi, e sono disperate. C'è una perdita immateriale di competenze che il nostro Paese non si può permettere e spesso quelle competenze sono state finanziate proprio dallo Stato con conservatori e accademie».

Il Dpcm è pronto e l'orizzonte è cupo.

«Alle istituzioni nazionali e locali chiediamo di farci ripartire in luoghi sani, rispettando tutte le norme. Abbiamo capito fin da subito che il rispetto delle misure anti-contagio è un tema molto serio e non va trattato con sufficienza, ma i due aspetti possono coesistere. E poi chiediamo fondi ad hoc per consentire al sistema di reggere e ripartire. Vogliamo solo lavorare. Non vogliamo perdere la nostra capacità di stare su un palco».

