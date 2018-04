Zaia: «Adesso facciamo presto» Giordani: «Siamo già al lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROTAGONISTIPADOVA Il giorno dopo la votazione del consiglio comunale che ha approvato il pre-accordo sull'ospedale dando il via all'operazione infuria la battaglia politica ma i due attori principali invece mantengono un profilo basso e a dirla tutta sembrano aver costruito un ponte tibetano fra le due sponde. Difficile non avere le vertigini, ma tiene.ZAIASul tema ospedale è intervenuto ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha ribadito come il passaggio consiliare sia stato un punto importante ma non definitivo. «Lo sarà...