Welfare, un milione all'anno per il Bo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNIVERSITÀPADOVA Un milione all'anno per il welfare di Ateneo. È quanto stanziato dal Bo con l'approvazione in Consiglio di amministrazione di una delibera che riguardava gli investimenti per il benessere dei dipendenti. La decisione approvata dal Cda nasce dall'indagine interna all'ateneo che, con un questionario, aveva chiesto al personale tecnico-amministrativo una valutazione su quanto fatto finora e un suggerimento su cosa si sarebbe potuto fare di nuovo. Il tutto nell'ottica di rispettare gli obiettivi strategici di Ateneo sulla bontà...