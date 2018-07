Walter spara, Melvin risponde con i fendenti: tutto per gelosia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICOSTRUZIONEPADOVA Più che una convinzione, quella di Walter era una vera e propria ossessione. Il cameriere filippino pensava che l'amico Melvin avesse una relazione segreta con la sua ex compagna, 48 anni, e per questo non si dava pace. Quel pensiero era un chiodo fisso: lo tormentava, lo agitava, gli faceva ribollire il sangue. Walter ha deciso di farsi giustizia da solo perché voleva far capire al rivale chi comandava. Lo ha sfidato faccia a faccia nel piazzale dello stadio Euganeo, in un duello a colpi di katane come da antica...