Vuole riallacciare la relazione con l'ex, arriva sotto casa e la minaccia di morte

VIOLENZAPADOVA Si è presentato poco dopo mezzanotte sotto il palazzo dell'ex fidanzata, all'Arcella, e ha iniziato a minacciarla di morte. Poi è riuscito a salire fino alla sua porta e, cercando di entrare, l'ha spintonata, facendola finire in pronto soccorso, da dove è stata dimessa solamente con qualche graffio, per sua fortuna. La polizia è arrivata appena in tempo perché la situazione non degenerasse ulteriormente. Protagonisti della vicenda una donna di origini polacche, ma cittadina italiana, di 44 anni, e un giovane del Bangladesh...