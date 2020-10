IL RACCONTO

PADOVA Si vedono da lontano. Lei arriva da piazza Portello, lui dalla parte opposta. Si avvicinano, c'è imbarazzo, quella titubanza dell'amore che nasce ma è ancora acerbo e non svelato. I grandi sorrisi sono liberi dalla mascherina, abbassata sotto il mento. Due baci sulle guance, le braccia e le mani per un momento sul corpo dell'altro. Ed ecco che quello che meno di un anno fa sarebbe stato un gesto di saluto affettuoso diventa sinonimo di irresponsabilità. La movida di venerdì sera ha dimostrato la noncuranza nei confronti delle disposizioni anti-Covid. L'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto alla luce del nuovo aumento di contagi è stato disatteso, sbeffeggiato, snobbato da molti (non tutti). Così piazza dei Signori, il Ghetto, piazza Cavour. Sotto la Torre dell'Orologio gli invitati a una festa di laurea avevano tutti il volto coperto, laureato compreso. Ma nel popolo della movida ci sono ancora troppi ragazzi che quella mascherina proprio non la indossano.

LE FORZE DELL'ORDINE

A tenere sotto controllo la situazione c'erano le forze dell'ordine al completo: carabinieri, polizia, guarda di finanza e vigili. In piazza Duomo due auto dei carabinieri erano appostate sul lato di via Arco Valaresso e i militari hanno controllato i documenti e la regolarità dei ragazzi che stazionavano sul muretto della piazza. In piazza dei Signori due agenti della locale erano fermi vicini alla Gran Guardia mentre un'auto della guardia di finanza era in piazza Garibaldi. Infine, la volante della polizia percorreva a passo d'uomo le strade cittadine. Il cocktail e la sigaretta sono le scuse più gettonate. Per bere e fumare è ovviamente necessario togliere quell'impiccio che, tuttavia, dovrebbe essere rimesso al suo posto nel momento in cui ci si trova a pochi millimetri di distanza da decine di altre persone. E invece la mascherina resta giù, sotto il mento o penzolante da un orecchio, con estrema noncuranza. Tanto sto bevendo, nessuno mi può dire nulla è la frase pronta. Tra i clienti dei bar seduti ai tavolini delle piazze e coloro che invece stanno in piedi tutt'intorno, chi con la mascherina e chi senza, il virus deve aver fatto festa. Non sembra essere solo un problema di mascherina. È la noncuranza, il reiterare gesti che ora non sono più normali, non devono esserlo.

I BICCHIERI

«Chi vuole un assaggio del mio amaro? È buonissimo» si sente chiedere da una giovane donna di fronte a un bar del Ghetto. Un'amica le ruba un sorso. Uno solo. E chi lo sa se proprio quell'unico sorso, quel piccolo insignificante sorso di amaro, le si ritorcerà contro. Chi lo sa se quel sorso sarà un biglietto per varcare le porte della terapia intensiva. Anche allontanandosi di qualche centinaio di metri dai luoghi simbolo della movida l'immagine non cambia. Quattro amiche passeggiano su via Marzolo chiacchierando vicine, la mascherina che spunta dalle borsette. Infilata a forza, quasi con fastidio. Altri due ragazzi dopo un attimo di titubanza su via Loredan se la tolgono e la appendono al polso. «Dai chi vuoi che ci veda, la strada è deserta» dice uno dei due all'altro, per convincerlo a eliminare quel pezzetto di stoffa considerato così fastidioso. Sarà il karma, sarà il destino, proprio due secondi dopo spunta una pattuglia. E i due si scambiano uno sguardo. Come a dire: «Ora siamo nei guai». La macchina coi lampeggianti rallenta, i ragazzi si rimettono la mascherina, rigidi come pali della luce. Sospiro di sollievo, multa scampata. Continuano a camminare, questa volta tenendo il dispositivo ben piazzato su naso e bocca. Con il pensiero forse più alla possibilità di prendere una multa che alla paura di contrarre il coronavirus.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

