«Voltabarozzo soffoca per le auto, più corse bus»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTAPADOVA Incrementare da subito la frequenza degli autobus 14 e 16 che da Voltabarozzo portano in centro città. È quanto chiede il Comitato No Rotaie Voltabarozzo sempre schierato contro la realizzazione della linea del tram Sir e la cementificazione del territorio.«Come Comitato non vogliamo entrare nella polemica scaturita dalla discutibile decisione dell'amministrazione di cancellare la Circolare Arcella, ma vogliamo sottolineare che da due anni chiediamo al Comune di incrementare, portandola a uno ogni 15 minuti, la frequenza...