Volontari della biblioteca «Esclusi dalla gestione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEGROTTOUn presidio permanente e l'avvio di una raccolta di firme per chiedere all'amministrazione comunale di non mortificare l'impegno dell'associazione Itaca Officina Culturale nel garantire l'apertura serale della biblioteca cittadina. Si tratta della clamorosa azione di protesta organizzata per oggi in via Degli Scavi, dalle 9 alle 12, da Simone Angrisani, presidente di Itaca, e da altri aderenti al sodalizio. Il sit-in proseguirà a oltranza ogni sabato fino alla fine dell'anno. Obiettivo, costringere il Comune a ritirare il bando...