IL CONTESTOPADOVA Ci è mancato davvero poco. Per raggiungere la maggioranza assoluta le candidate avrebbero dovuto raccogliere 1469,51voti, almeno questo è il valore ponderato. Daniela Mapelli ha ottenuto 1331,14, Patrizia Marzaro 1069,61 e Marina Santi 141,02. I conti per eleggere il rettore non sono semplici.I docenti votano per testa, tutti gli altri a seconda di una percentuale e il calcolo della maggioranza assoluta si fa sul numero...