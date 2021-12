IL SETTORE

PADOVA Nonostante i durissimi colpi inferti all'intera economia, sia padovana che nazionale, i lockdown dovuti al Covid hanno anche avuto un risvolto gradito. Tanti padovani, costretti in casa, hanno riscoperto a tavola le eccellenze del territorio e ora, a ridosso del Natale, una famiglia su due acquisterà prodotti locali da regalare, per una spesa complessiva di 5 milioni di euro.

La stima è effettuata dall'Ufficio studi di Cia (Confederazione italiana agricoltori) di Padova: «Oggi fare la spesa ai mercatini, che stanno registrando un +7% di vendite rispetto al periodo pre Covid, è diventata una sana abitudine spiega l'associazione Stanno prendendo piede anche gli acquisti online sul sito www.dalcampoallatavola.it, che offre anche Agridelivery, il servizio di consegna a domicilio». I prodotti più gettonati per le ceste natalizie sono vini, salumi, conserve, olio extravergine d'oliva, miele, formaggi e verdura di stagione. C'è però anche un'altra buona notizia, che riguarda il rapporto con la grande distribuzione.

«Nei giorni scorsi è entrato in vigore il Decreto legislativo contro le pratiche commerciali sleali, che recepisce una specifica Direttiva europea del 17 aprile 2019. Serve a contrastare azioni scorrette negli scambi tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini L'obiettivo del provvedimento, proposto dal Ministero alle Politiche agricole, è dare una tutela maggiore dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare, sostenendo la trasparenza nei rapporti commerciali a cui venditori e acquirenti di prodotti agroalimentari dovranno attenersi prima, durante e dopo la relazione».

«Nel concreto prosegue Antonini sono vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso; il mancato rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili); la vendita sottocosto sugli scaffali dei supermercati; l'imposizione all'acquirente da parte del fornitore di prodotti con date di scadenza troppo brevi e le modifiche unilaterali dei contratti. In sostanza, ai produttori deve venire riconosciuto il giusto margine di guadagno: se la grande distribuzione vende le tipicità sottocosto, di conseguenza il lavoro degli imprenditori è in perdita». Una situazione che ha caratterizzato il recente passato e che aveva non poco preoccupato gli agricoltori: «Il loro servizio è essenziale per far arrivare i prodotti sulle tavole conclude Cia Il momento è difficilissimo, vanno tutelati».

