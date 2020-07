Questa sera Vo', uno dei luoghi simbolo della pandemia padovano, torna a sognare con il concerto 100 voci per Vo'. Dalle 21 piazza della Liberazione (ingresso gratuito con prenotazione) la musica delle colonne sonore dei MovieChorus darà vita a un concerto che non è solo un momento musicale: «Si tratta del nostro primo evento dopo la pandemia e poterlo tenere in questo luogo così speciale e significativo è un privilegio», sottolinea Erika De Lorenzi, direttrice artistica e fondatrice del coro. La serata, presentata da Wendy Muraro, avrà come ospiti diversi sindaci del territorio, i rappresentanti della Provincia e il professor Andrea Crisanti, che ha portato avanti un importante studio proprio nel paese euganeo. Il programma, basato sulle colonne sonore dei film più amati dal pubbblico, vede alcuni ospiti speciali e non mancheranno i momenti di coinvolgimento del pubblico e quelli dedicati alle eccellenze del territorio. La performer e acrobata Tania Gambetti, dal corpo di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset, accompagnerà la musica con coreografie acrobatiche e ci sarà anche un tributo al serprino dei Colli Euganei. Sul palco anche Angelica Gobbo, la giovane di Este che ha partecipato allo Zecchino d'Oro, che con Diego Turatto canterà Torneremo, canzone scritta proprio sulle settimane della quarantena. In chiusura invece Andrea Pedrotti, uno dei massimi esponenti italiani della body percussion, darà vita a uno show speciale dedicato appunto al mitico film Blues Brothers. L'ingresso al concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione (telefono 3923882578 o via mail a moviechorus.pd@gmail.com). L'ingresso sarà possibile fino ad esaurimento posti.

